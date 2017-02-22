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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Міністр назвав "ціну" окупації Криму

16:27, сьогодні 378 Читать новость на русском
Крим – це Україна
Крим – це Україна / uainfo.org

Через окупацію Криму Україна зазнала збитку у 100 мільярдів доларів США.

Про це розповів міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє Liga.net.

Попередню оцінку ми зробили тільки по Криму: близько 100 мільярдів доларів. Ця сума буде ще уточнюватися на стадії прийняття рішення. За Донбасу оцінки поки немає – щоб зробити її, туди потрібен доступ. Ми ж не знаємо, де які інфраструктурні втрати,
– пояснив міністр.

Він додав, що у міжнародних судах є два великих позовних кейси. Один з них – про порушення конвенції з морського права, а другий про порушення двох конвенцій: заборони на фінансування тероризму та расової дискримінації.

Читайте також: Україні потрібна загальнонаціональна стратегія повернення Донбасу та Криму, – експерт

Теги: Україна Павло Петренко Анексія Криму Новини Криму
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