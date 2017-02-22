Міністр назвав "ціну" окупації Криму

Через окупацію Криму Україна зазнала збитку у 100 мільярдів доларів США.

Про це розповів міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє Liga.net.

Попередню оцінку ми зробили тільки по Криму: близько 100 мільярдів доларів. Ця сума буде ще уточнюватися на стадії прийняття рішення. За Донбасу оцінки поки немає – щоб зробити її, туди потрібен доступ. Ми ж не знаємо, де які інфраструктурні втрати,

– пояснив міністр.

Він додав, що у міжнародних судах є два великих позовних кейси. Один з них – про порушення конвенції з морського права, а другий про порушення двох конвенцій: заборони на фінансування тероризму та расової дискримінації.

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