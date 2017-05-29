Міністр оборони Чехії висловився щодо анексії Криму
16:14, сьогодні 1010 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Чехія ніколи не визнає Крим російським і допомагатиме Україні у військовій сфері. Так заявив міністр оборони Чеської Республіки Мартін Стропніцький під час зустрічі з українським колегою Степаном Полтораком.
Вони обговорили спільну фахову підготовку сил спеціальних операцій, інженерних і снайперських підрозділів.
Домовились і про спільні військові навчання.
"Я хотів би подякувати своєму колезі Мартіну Стропніцькому за чітку позицію щодо агресії Російської Федерації проти України, чітку позицію щодо необхідності санкцій проти Росії", – розповів Степан Полторак.
Читайте також: З Криму і Донбасу необхідно вивести війська РФ, – важлива заява російських опозиціонерів
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"16 травня , 10:49
Терористи "ЛНР" відпустили з полону українського блогера26 березня , 22:53
Українець обійшов росіянина у боротьбі за титул чемпіона Європи6 квітня , 23:44
Трійця: що можна і що не можна робити в це святосьогодні , 17:06
Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурсисьогодні , 19:00