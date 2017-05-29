Міністр оборони Чехії висловився щодо анексії Криму

Чехія ніколи не визнає Крим російським і допомагатиме Україні у військовій сфері. Так заявив міністр оборони Чеської Республіки Мартін Стропніцький під час зустрічі з українським колегою Степаном Полтораком.

Вони обговорили спільну фахову підготовку сил спеціальних операцій, інженерних і снайперських підрозділів. Домовились і про спільні військові навчання. "Я хотів би подякувати своєму колезі Мартіну Стропніцькому за чітку позицію щодо агресії Російської Федерації проти України, чітку позицію щодо необхідності санкцій проти Росії", – розповів Степан Полторак. Читайте також: З Криму і Донбасу необхідно вивести війська РФ, – важлива заява російських опозиціонерів

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