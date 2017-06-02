Міністр оборони Польщі звинуватив Дональда Туска у Смоленській катастрофі

На думку Мацєревича, Туск несе юридичну відповідальність.

Міністр національної оборони Польщі Антоній Мацєревич заявив, що колишній прем’єр-міністр країни Дональд Туск несе повну відповідальність за смоленську катастрофу, пише "Радіо Свобода".

Так, в ефірі телеканалу TVP Мацєревича запитали про можливість юридичної відповідальності у зв’язку зі смоленською катастрофою. Міністр нагадав, що на початку травня 2010 року, за поданням партії "Право і справедливість", Сейм Польщі голосував у справі прийняття Польщею розслідування, включно зі справою можливої ексгумації тіл жертв.

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Я ходив від депутата до депутата Громадянської платформи, просив їх, аби вони підтримали це подання, аби Польща прийняла це провадження, це розслідування. Усі голосували за те, аби Польща не робила цього… їхня моральна та політична відповідальність очевидна. Правова, на мою думку, також – Дональда Туска,

– підкреслив міністр оборони.

За його словами, Туск неодноразово повторював, що усі дії державних органів влади у справі катастрофи проводили за його розпорядженням, мовляв, усі рішення у цій справі залежали виключно від нього.

Довідка: 10 квітня 2010 року під російським Смоленськом розбився літак Ту-154, на борту якого перебував з дружиною екс-президент Польщі Лех Качинський та військова еліта країни.

Всі 96 людей загинули. Росія причиною авіакатастрофи називає помилку екіпажу. Польські слідчі звинувачують російську сторону, зокрема, диспетчерів смоленського аеропорту.