Міністр освіти виступила проти профільних шкіл

Профільна освіта у школах має починатися не із початкових, а із середніх класів.

Таку думку висловила міністр освіти України Лілія Гриневич, повідомляє прес-служба міністерства.

"Зараз у нас існує жахлива нерівність у початковій школі, коли дітей за незрозумілими конкурсами відбирають у спеціалізовані школи, де вони мають значно більше годин на вивчення предметів і на них виділяється більше грошей. Хоча абсолютно зрозуміло, що визначити сильні сторони дитини у шість років практично неможливо", – вважає міністр.

На думку Гриневич, ситуацію має виправити прийняття закону "Про освіту", в якому передбачено, що початкова школа має бути однаковою для кожної дитини.

А вже з базової, коли школяр продемонстрував свої сильні сторони, може відбуватися поступова профілізація,

– додали у міністерстві.

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