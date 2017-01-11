Міністр отримав середню зарплату за 1 день відрядження

Заробітна плата міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика за грудень 2016 року склала 17 тис. 481 грн 54 коп.

Про це повідомляє "Українські Новини" із посиланням на Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Сума коштів, нарахована Насалику в грудні, склала 17 481,54 грн, з них посадовий оклад – 11 636,36 грн.

Міністр отримав надбавку за вислугу років (5 818,18 грн), надбавку як державний експерт з питань таємниць (2 327,27 грн), індексація (46,55 грн), а також за 1 день службового відрядження йому була виплачена середня заробітна плата в сумі 1 298,18 грн.

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В той же час був зроблений перерахунок за 4 дні відпускних за листопад через перекривання відпустки (3 645 грн).

Згідно з відповіддю міністерства на запит видання, у грудні Насалик не отримував матеріальної допомоги.