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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Міністр отримав середню зарплату за 1 день відрядження

16:33, сьогодні 2180 Читать новость на русском
Ігор Насалик
Ігор Насалик / Фокус

Заробітна плата міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика за грудень 2016 року склала 17 тис. 481 грн 54 коп.

Про це повідомляє "Українські Новини" із посиланням на Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Сума коштів, нарахована Насалику в грудні, склала 17 481,54 грн, з них посадовий оклад – 11 636,36 грн.

Міністр отримав надбавку за вислугу років (5 818,18 грн), надбавку як державний експерт з питань таємниць (2 327,27 грн), індексація (46,55 грн), а також за 1 день службового відрядження йому була виплачена середня заробітна плата в сумі 1 298,18 грн.

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В той же час був зроблений перерахунок за 4 дні відпускних за листопад через перекривання відпустки (3 645 грн).

Згідно з відповіддю міністерства на запит видання, у грудні Насалик не отримував матеріальної допомоги.

Теги: Україна Політика Ігор Насалик гроші Доходи політиків Міністерство енергетики
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