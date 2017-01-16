Міністр озвучив нові умови отримання кредиту від МВФ

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий заявив, що МВФ вимагає від України схвалити закон, який демонополізує спиртову галузь в державі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"МВФ вимагає від України ухвалення закону про демонополізацію спиртової галузі. Саме цей крок є для Фонду ознакою для надання нового траншу кредиту, і це відображено в документі, що обговорюється", – написав міністр.
За його словами, "Укрспирт" мусить бути приватизованим .
"Ми підготували відповідний законопроект № 5445, який вже пройшов урядовий комітет, був підтриманий Кабінетом Міністрів та комітетом з питань економічної політики Верховної Ради. Я буду і надалі жорстко відстоювати питання приватизації "Укрспирту", як би хто не спекулював на цій темі у власних інтересах", – резюмував урядовець.
Нагадаємо, вже повідомлялося про основні вимоги МВФ для отримання чергового траншу для України.
Коментарі