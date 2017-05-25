Міністр пояснив, нащо Росія гальмує обмін полоненими

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Призупинивши обмін полоненими, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.
Про це розповів міністр з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, повідомляє Укрінформ.
За його словами, призупинення обміну полоненими є політичним рішенням Кремля.
Є бажання тієї сторони весь час маніпулювати ситуацією – або збільшувати напругу, або зменшувати. Це один з моментів дестабілізації російською стороною ситуації в Україні,
– додав він.
За його словами, такі дії є намаганням Росії дискредитувати Україну та звинуватити її у недотриманні виконання домовленостей.
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Напередодні представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що бойовики висувають абсурдні умови обміну полоненими, хоча українська сторона готова почати цей процес вже у червні.