Міністр пропонує перепоховати в Україні Бандеру та Шухевича

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян закликав перепоховати в Україні останки лідера ОУН Степана Бандери, командувача УПА Романа Шухевича, голови Директорії Української народної республіки Симона Петлюри та інших видатних українців.

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