Міністр пропонує перепоховати в Україні Бандеру та Шухевича

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян закликав перепоховати в Україні останки лідера ОУН Степана Бандери, командувача УПА Романа Шухевича, голови Директорії Української народної республіки Симона Петлюри та інших видатних українців.
Про це міністр написав у Facebook, коментуючи ексгумацію могили українського письменника Олександра Олеся в Празі.
Вони повинні повернутися додому. Дорошенко, Головатий, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалець, Скоропадський, Петлюра, Винниченко... Всі сотні героїв, які жили Україною, а Україна жива завдяки їхній жертовності,
– написав міністр.
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Зазначимо, що Гетьман Війська Запорозького (1665-1676) Петро Дорошенко похований в Московській області, бригадир і кошовий отаман Чорноморського козачого війська Антон Головатий (1744-1797) похований в Азербайджані. Лідер Організації українських націоналістів Степан Бандера похований в Мюнхені (Німеччина), полковник корпусу Січових стрільців Євген Коновалець – в Роттердамі (Нідерланди), гетьман Павло Скоропадський – в Оберстдорфі (Німеччина), глава Директорії УНР Симон Петлюра – в Парижі (Франція), політичний діяч УНР Володимир Винниченко – в Мужені (Франція). Місце поховання головнокомандувача УПА Романа Шухевича точно невідоме.
Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.
У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.
Додамо, при Міністерстві культури України планують створити спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.
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