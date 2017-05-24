Міністр соцполітики розповів, як Порошенко відреагував на підняття мінімальної зарплати до 3200

Наприкінці жовтня 2016 року на засіданні Уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман анонсував, що з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 3200 гривень. Президент України Петро Порошенко лише після цього засідання вирішив розпитати міністрів, як вони планують це втілювати.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

За його словами, після засідання уряду їх запросили до Адміністрації президента, де Петро Порошенко "проекзаменував" міністра.

"Достатньо серйозно екзаменував Президент. В мене спина була мокра", – розповів Андрій Рева.

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На питання про те, чому Порошенко вирішив розпитати міністра про такі зміни вже після його анонсування на засіданні Уряду, а не до того, як така новина була озвучена, Андрій Рева переконаний, що Президент знав про такі зміни.