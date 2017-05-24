Міністр соцполітики розповів, як Порошенко відреагував на підняття мінімальної зарплати до 3200

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Наприкінці жовтня 2016 року на засіданні Уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман анонсував, що з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 3200 гривень. Президент України Петро Порошенко лише після цього засідання вирішив розпитати міністрів, як вони планують це втілювати.
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.
За його словами, після засідання уряду їх запросили до Адміністрації президента, де Петро Порошенко "проекзаменував" міністра.
"Достатньо серйозно екзаменував Президент. В мене спина була мокра", – розповів Андрій Рева.
Читайте також: У Пенсійному фонді є лише кошти на половину мінімальних пенсій, – Рева
На питання про те, чому Порошенко вирішив розпитати міністра про такі зміни вже після його анонсування на засіданні Уряду, а не до того, як така новина була озвучена, Андрій Рева переконаний, що Президент знав про такі зміни.