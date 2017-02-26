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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Міністр спрогнозував, коли українці почнуть вірити поліції

21:36, сьогодні 360 Читать новость на русском
Арсен Аваков
Арсен Аваков / 24 Канал

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається, що поліції довірятиме більшість населення України через 3 – 5 років.

Про це міністр зазначив в інтерв’ю ТСН.

Досвід європейських країн, взагалі розвинених нормальних демократій, каже, що там, де поліція буде користуватися довірою більше 50%, тобто більшості населення, там ми будемо мати стійку правоохоронну систему. Я дуже розраховую, що таку систему ми будемо мати в найближчі 3 – 5 років,
– розповів він.

За словами Авакова, через 3 – 5 років молоді поліцейські наберуться досвіду і почнуть займати керівні посади.

Міністр додав, що наразі рівень довіри до Нацполіціі в загальному становить близько 25%.

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Теги: Арсен Аваков Україна Поліція
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