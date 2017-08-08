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Міністр з позицією – не дуже комфортний, – експерт

20:17, сьогодні 4 Читать новость на русском
Владі виконуючого обов’язки міністра легше змінити
Владі виконуючого обов’язки міністра легше змінити / 24 Канал

За три роки президентства для Петра Порошенка, в Україні стало традицією підвішувати і заморожувати кадрові питання. Міністр з позицією – не дуже комфортний, а от виконуючого обов’язки легко змінити. Тому він більше влаштовує, і таким чином на це міністерство більше впливу.

Про це в коментарі сайту "24" заявив політичний експерт Андрій Вігірінський.

За словами Вігірінського, призначення керівників міністерств і департаментів – це питання компромісів і домовленостей між БПП і "Народним фронтом", щоб кожен зберіг свої інтереси.

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Приміром, зазначає експерт, на посаду керівника НБУ, як писали ЗМІ, пропонували главу "Райффайзен Банку Аваль" Володимира Лавренчука. Але, як зазначає Андрій Вігірінський, на голосування парламентом цю кандидатуру не виносять: або питання не на часі, або кандидатура не набере голосів.

Всі кандидатури повинні бути погодженими на рівні коаліції, щоб забезпечити голосування. Виконуючі обов’язки влаштовують представників політичних партій, які делегували своїх представників до уряду. Основні куратори міністерств і департаментів на належному рівні виконують роботу, а змінити обличчя міністерств можна вже й восени,
– переконаний політолог.

Нагадаємо, без керівника працюють три міністерства: охорони здоров’я, інформаційної і аграрної політики. З травня керівник НБУ Валерія Гонтарева знаходиться в довготривалій відпустці. Звільнився в квітні глава Фонду держмайна Ігор Білоус, керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова відсторонили від посади через підозру у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

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Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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