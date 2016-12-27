Міністра оборони Молдови відправили у відставку через "загравання з НАТО"

Новий президент Молдови Ігор Додон звільнив міністра оборони Анатола Шалару. У фейсбуці президент звинуватив міністра в заграваннях з НАТО.

Причиною стало те, Молдова дотримується нейтралітету, а Шалару не цурався контактів з Альянсом. Цього року ще й провів виставку американської військової техніки в переддень Дня перемоги.

Ігор Додон також пригадав Шалару давні звинувачення у розтратах.

Гучною відставкою Додон довів, що не відхилятиметься від свого курсу. Ще перед виборами він обіцяв партнерство з Росією. А от чи доцільно співпрацювати Молдові з Заходом, Додон сумнівається.

Слід зазначити, що до цього з резиденції президента Молдови зник прапор ЄС