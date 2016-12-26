Міністрам Ізраїлю тимчасово заборонили в'їзд в Україну

Прем'єр-міністр Ізраїлю заборонив міністрам відвідувати країни, які проголосували проти Ізраїлю в Раді безпеки ООН.
Така заборона триватиме найближчі три тижні, повідомляє 9 канал Ізраїлю. Також заборонено міністрам проводити зустрічі з міністрами цих країн.
Зокрема, Нетаньяху сказав, що не зустрічатиметься з прем'єр-міністром Британії на економічній конференції в Давосі в січні.
Прем'єр також порекомендував утриматися від коментування анексії територій поки Дональд Трамп не вступить на посаду президента США, натякнувши на ймовірність нових антиізраїльських кроків міжнародної громадськості.
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Серед переліку "заборонених" країн опинилася і Україна. Ізраїльський прем'єр наказав скасувати візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у зв'язку з цим голосуванням.
Нагадаємо, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, яка закликає припинити будівництво єврейських поселень на території Палестини. 14 членів Радбезу ООН, в тому числі Україна, проголосували "за", США відмовилися ветувати резолюцію.
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