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"Міністру" так званої "ДНР" загрожує 15 років ув'язнення

14:41, сьогодні 753 Читать новость на русском
Василь Рассадніков
Василь Рассадніков / nacontrol.ru

Генпрокуратура України завершила спеціальне досудове розслідування щодо діяльності так званого «міністра будівництва та житлово-комунального господарства» терористичної організації "ДНР" Василя Рассаднікова.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Слідчі встановили, що псевдоміністр незаконно видавав документи про формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Окрім цього Василь Рассадніков призначав та звільняв керівників підприємств, контролював фінансово-економічну діяльність окремих галузей житлово-комунального господарства.

У лояльних до терористів засобах масової інформації, чоловік активно висвітлював діяльність очолюваної ним установи та пропагував ідеї щодо легітимної діяльності "ДНР". Таким чином правопорушник забезпечував реалізацію завдань політичного блоку терористів "ДНР" шляхом виконання покладених на так зване "міністерство" повноважень, тобто вчинив кримінальне правопорушення,
– йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувачення зафіксовано та скеровано до суду. Оскільки співучасник терористичної організації перебуває на окуповані й території, Рассаднікова судитимуть заочно. Чоловіку загрожує 15 років ув'язнення.

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Теги: Кримінал Війна на Донбасі Україна ГПУ
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