Міноборони посилено контролюватиме якість продуктів для військових

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Міністерство оборони України посилило контроль за якістю продуктів харчування для військовослужбовців. Так, до армії не допустили вже тисячі неякісних сухпайків.
Про це на брифінгу розповів начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"За дорученням міністра оборони ми посилили контроль за якістю послуг з харчування і продуктів, які поставляються (військовослужбовцям). Під час перевірки нової партії сухпайка 54 тисячі сухих польових наборів були забраковані, вони не надійшли в армію у зв'язку з тим, що були неякісними", – розповів Марченко.
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Він додав, що з початку року фахівці Міноборони здійснили 93 виїзди в підрозділи для перевірки якості харчування.
"За результатами перевірок департамент держзакупівель і поставок ресурсів подав 44 претензії на суму 2 мільйони 801 тисяч гривень", – зазначив Марченко.
Окрім того, за його словами, станом на 9 серпня відповідні лабораторії Міноборони провели 21 тисячу 572 перевірки харчових продуктів (в цілому 15 тисяч 345 тон продуктів).
"Із них 1 тисяча 432 тонни були повернуті виробникові у зв'язку з тим, що були неякісними. У тому числі через наші лабораторії пройшли зразки 11 партій ТОВ "Адамант 2000", – сказав представник відомства.