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Міноборони посилено контролюватиме якість продуктів для військових

16:11, сьогодні 149 Читать новость на русском
Міноборони посилило контроль якості продуктів для військових
Міноборони посилило контроль якості продуктів для військових / Фото з вільних мереж

Міністерство оборони України посилило контроль за якістю продуктів харчування для військовослужбовців. Так, до армії не допустили вже тисячі неякісних сухпайків.

Про це на брифінгу розповів начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За дорученням міністра оборони ми посилили контроль за якістю послуг з харчування і продуктів, які поставляються (військовослужбовцям). Під час перевірки нової партії сухпайка 54 тисячі сухих польових наборів були забраковані, вони не надійшли в армію у зв'язку з тим, що були неякісними", – розповів Марченко.

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Він додав, що з початку року фахівці Міноборони здійснили 93 виїзди в підрозділи для перевірки якості харчування.

"За результатами перевірок департамент держзакупівель і поставок ресурсів подав 44 претензії на суму 2 мільйони 801 тисяч гривень", – зазначив Марченко.

Окрім того, за його словами, станом на 9 серпня відповідні лабораторії Міноборони провели 21 тисячу 572 перевірки харчових продуктів (в цілому 15 тисяч 345 тон продуктів).

"Із них 1 тисяча 432 тонни були повернуті виробникові у зв'язку з тим, що були неякісними. У тому числі через наші лабораторії пройшли зразки 11 партій ТОВ "Адамант 2000", – сказав представник відомства.

Теги: Новини України Міністерство оборони України Збройні Сили України
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