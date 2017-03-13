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Міноборони приховує реальну кількість загиблих в АТО через пиятику, – ЗМІ

15:53, сьогодні 971 Читать новость на русском
На сьогодні немає офіційної статистики загиблих від пияцтва бійців АТО
На сьогодні немає офіційної статистики загиблих від пияцтва бійців АТО / Mistovechirne.in.ua

Міністерство оборони України у своїй офіційній статистиці занижує кількість не бойових втрат внаслідок зловживання алкоголем в зоні проведення АТО.

Про це мовиться у статті "Аватари вбивають своїх". Не бойові втрати в українській армії. Частина ІІ.", опублікованій на "Українській правді".

Згідно з офіційними даними Міноборони, основними причинами не бойових втрат української армії в АТО є самогубства, хвороби та необережне поводження зі зброєю.

Згідно з інформацією, дуже рідко трапляється, що бійці гинуть внаслідок отруєння алкоголем.

У 2016-му Міноборони нарахувало лише 10 таких загиблих при загальній кількості не бойових втрат – 256 військових. Натомість чи не усі опитані автором джерела інформації сходяться на одному: зловживання алкоголем є основною причиною більшості не бойових втрат,
– мовиться у матеріалі.

Окремі лікарі, що працювали в АТО, розповідають, що найчастіше смерті військових внаслідок зловживання алкоголем приховують за формулюваннями "помер від серцевого нападу" або "помер від серцевої недостатності".

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Автори матеріалу зазначають, що Міноборони та Генштаб не пішли на спілкування при підготовці статті, тому не вдалося дізнатися, чи існує офіційна статистика зловживання алкоголем військовими, та яка частина мобілізованих в контрактників мають захворювання "хронічний алкоголізм".

Проте у матеріалі описується випадок, коли сержант 30 бригади, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив пожежу. Внаслідок надзвичайної ситуації загинули 6 військових, ще 11 отримали тілесні ушкодження.

З переходом на контрактне формування ЗСУ масштаб проблеми зменшився, але проблема не зникла, стверджують автори статті.

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"Зокрема й через те, що командири не мають правових методів впливу на "аватарів" у зоні АТО. Зупинити бійців, що перебувають в стані алкогольного сп'яніння і становлять загрозу для особового складу, законним способом неможливо", – констатується у матеріалі.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України Міністерство оборони України Втрати алкоголь
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