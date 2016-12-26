Міноборони РФ оприлюднило перші результати операції щодо падіння Ту-154

Міністерство оборони Росії підбило перші підсумки рятувально-пошукової операції в акваторії Чорного моря, куди впав військовий Ту-154, що прямував до Сирії.

За інформацією відомства, рятувальникам вдалося виявити 11 тіл і 154 фрагменти судна, передає "РБК-Україна".

Зазначається, що наразі пошукова операція триває та не переривається, щоправда пошук ускладнено "широким діапазоном глибин і особливостями рельєфу дна". На місці катастрофи працюють у три зміни 3,5 тисячі осіб.

"Угруповання самої операції посилено до 39 кораблів і 7 глибоководних апаратів. Фахівцям вже вдалося визначити траєкторію польоту Ту-154, вони проаналізували дані об'єктивного контролю за допомогою радіолокаційних засобів", – підкреслили в Міноборони.

Також російські військові додали, що літак Іл-76 військово-транспортної авіації доправить до Москви 10 тіл і 86 фрагментів літака.

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Нагадаємо, раніше в Міноборони Росії повідомили, що Ту-154 перед вильотом був справним, а його екіпаж вже неодноразово виконував польоти за цим маршрутом.