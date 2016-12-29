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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Міноборони Росії оприлюднило нові дані про падіння Ту-154 і звинуватило російські ЗМІ у брехні

12:27, сьогодні 1669 Читать новость на русском
Місце падіння літака
Місце падіння літака

Перед тим, як впасти у Чорне море, на борту російського Ту-154 виникла нештатна ситуація, про яку повідомив капітан лайнера.

Такі дані озвучив начальник служби безпеки польотів Збройних сил РФ Сергій Байнетов, передає Meduza.

За словами Байнетова, переговори тривали десять секунд, і слова пілота вказували на початок нештатної ситуації.

Окрім того, представник Міноборони Росії звинуватив пропагандистський канал Lіfe у брехні, вказавши, що його журналісти не могли отримати розшифровку переговорів пілотів літака, так як з дна Чорного моря першим підняли параметричний "чорний ящик". Відтак появою такої "розшифровки" у ЗМІ вже зайнялися правоохоронці.

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Отримані при первинній розшифровці дані, відзначили у відомстві, не підтверджують версію про те, що на борту стався вибух. Однак від версії теракту комісія остаточно не відмовляється, тому що на борту могла бути «механічна дія». Всього комісія розглядає 7-8 версій того, що сталося.

Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.

На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що вже піднято останки щонайменше 80 осіб, серед яких упізнали двох – командира Романа Волкова та помічника начальника департаменту культури Міністерства оборони Оксану Бадрутдінову. Також рятувальники витягнули великі фрагменти фюзеляжу та правий двигун авіасудна.

Теги: Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 Російська пропаганда авіація
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