Міноборони Росії оприлюднило нові дані про падіння Ту-154 і звинуватило російські ЗМІ у брехні

Перед тим, як впасти у Чорне море, на борту російського Ту-154 виникла нештатна ситуація, про яку повідомив капітан лайнера.

Такі дані озвучив начальник служби безпеки польотів Збройних сил РФ Сергій Байнетов, передає Meduza.

За словами Байнетова, переговори тривали десять секунд, і слова пілота вказували на початок нештатної ситуації.

Окрім того, представник Міноборони Росії звинуватив пропагандистський канал Lіfe у брехні, вказавши, що його журналісти не могли отримати розшифровку переговорів пілотів літака, так як з дна Чорного моря першим підняли параметричний "чорний ящик". Відтак появою такої "розшифровки" у ЗМІ вже зайнялися правоохоронці.

Читайте також: Скандал на ПутінТБ: українця викинули зі студії через катастрофу Ту-154

Отримані при первинній розшифровці дані, відзначили у відомстві, не підтверджують версію про те, що на борту стався вибух. Однак від версії теракту комісія остаточно не відмовляється, тому що на борту могла бути «механічна дія». Всього комісія розглядає 7-8 версій того, що сталося.

Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.



На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.



Раніше повідомлялось, що вже піднято останки щонайменше 80 осіб, серед яких упізнали двох – командира Романа Волкова та помічника начальника департаменту культури Міністерства оборони Оксану Бадрутдінову. Також рятувальники витягнули великі фрагменти фюзеляжу та правий двигун авіасудна.