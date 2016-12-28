Міноборони самостійно закуповуватиме харчі для війська

Кабінет міністрів України дозволив Міністерству оборони самостійно вирішувати питання закупівлі продуктів для військових.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Степан Полторак.

Він зазначив, що тепер закупівлі продуктів харчування будуть проводитися згідно затвердженого оборонним відомством каталогу продуктів. Це дасть змогу Міністерству оборони визначати потребу та закуповувати продукти харчування у межах бюджетних коштів,

– написав Полторак.

Радник президента України Юрій Бірюков пояснив значення такого рішення.

Це фундаментальна реформа системи харчування військовослужбовців, перша інституційна реформа за 10 років,

– додав він.

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