Міносвіти змінило правила вступу на спеціальність "Право"

Вже в 2017 році ті, хто захоче поступити в магістратуру на спеціальність "Право", доведеться складати ЗНО.

Як повідомляється на сайті Міносвіти, торік ця технологія була апробована в 9 вишах і здобула досить позитивну оцінку.

Загалом же відбір на магістратуру за спеціальністю "Право" із застосуванням ЗНО стане одним із інструментів для вирішення важливого завдання, передбаченого законом "Про вищу освіту": запровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з окремих спеціальностей в 2019-2020 роках,

– йдеться в повідомлені.

Окрім того, до кінця 2017 року планується створити Національний репозитарій академічних текстів. У ньому будуть зібрані фактично усі освітні та наукові тексти у вигляді, в якому вони піддаються обробці, перегляду та порівнянню. Після запуску ресурсу, впродовж 2018-2019 років, планується створення національної наукометричної системи.

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