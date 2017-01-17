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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Міносвіти змінило правила вступу на спеціальність "Право"

01:23, сьогодні 173
Вступникам доведеться здавати ЗНО
Вступникам доведеться здавати ЗНО

Вже в 2017 році ті, хто захоче поступити в магістратуру на спеціальність "Право", доведеться складати ЗНО.

Як повідомляється на сайті Міносвіти, торік ця технологія була апробована в 9 вишах і здобула досить позитивну оцінку.

Загалом же відбір на магістратуру за спеціальністю "Право" із застосуванням ЗНО стане одним із інструментів для вирішення важливого завдання, передбаченого законом "Про вищу освіту": запровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з окремих спеціальностей в 2019-2020 роках,
– йдеться в повідомлені.

Окрім того, до кінця 2017 року планується створити Національний репозитарій академічних текстів. У ньому будуть зібрані фактично усі освітні та наукові тексти у вигляді, в якому вони піддаються обробці, перегляду та порівнянню. Після запуску ресурсу, впродовж 2018-2019 років, планується створення національної наукометричної системи.

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Теги: Україна освіта Міністерство освіти та науки України ЗНО
Джерело: 24 Канал
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