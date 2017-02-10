15:21
10 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Новий наслідник російського престолу. Підстава для Путіна
Вєсті Кремля
21:08, 9 лютого
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:36, 9 лютого
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
ЦРУ
22:10, 9 лютого
Випуск новин за 13:00: Безвіз буде до літа. Снігова буря у США
Випуск новин
14:24, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Мінські угоди не вдалося імплементувати, можна будувати нові майданчики, – Тука

14:02, сьогодні 831 Читать новость на русском
Георгій Тука
Георгій Тука / "Реальна газета"

Перший пункт Мінських домовленостей – це безпека, однак він зараз не працює, тому розмовляти про другий, третій, двадцять п'ятий є нелогічним.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в коментарі ресурсу "Сегодня".

За ці два роки Мінські угоди взагалі не вдалося імплементувати. Тому що перший пункт – це безпека. Без першого пункту розмовляти про другий, третій, двадцять п'ятий – це нелогічно. Водночас, я так не вважаю, що Мінські угоди не можна переписати. З моєї точки зору їх, на жаль (чи це було зроблено навмисно, чи випадково, не знаю), виписано таким чином, що вони не мають єдиного трактування. І в цьому – величезна проблема, тому що кожна зі сторін трактує їх по-своєму. Тому я, наприклад, цілком припускаю, що їх можна і переписати,
– зазначив він.

За його словами, є велика ймовірність того, що незабаром з'являться нові майданчики.

Але тільки після того, як буде побудовано якусь альтернативу, можна відмовлятися від чинного поки що єдиного майданчика для переговорів. Перш ніж знищити, потрібно спочатку щось побудувати,
– підкреслив заступник міністра.

Читайте також: В Авдіївці Росія хоче довести недієздатність Мінських угод, – експерт

Теги: Політика Україна Мінські домовленості Георгій Тука
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Сжечь
сьогодні, 14:10 Сжечь "Гиви": Они жрут друг друга. Значит – побеждаем
Дмитро Бєлобров 1316
Зачем России миф о дружественном Трампе?
сьогодні, 12:31 Зачем России миф о дружественном Трампе?
Злой Одессит 1080
В Украине живет огромное количество бесполезных людей
сьогодні, 08:21 В Украине живет огромное количество бесполезных людей
Ілля Кенігштейн 5799
Мамо, купи новий піджак, – соцмережі гудуть про бійку в Раді
9 лютого, 22:37 Мамо, купи новий піджак, – соцмережі гудуть про бійку в Раді
2385
9 лютого, 22:32 "Молодий Папа": стильний європейський серіал про пошуки Бога та стьоб над релігією
1080
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
У Раді відреагували на смерть депутата від "Народного фронту"
 9 лютого , 10:24
Батьки та вчителі київської школи пояснили, чому відмовились від букетів на 1 вересня
 1 вересня 2016 , 20:28
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук