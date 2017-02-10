Мінські угоди не вдалося імплементувати, можна будувати нові майданчики, – Тука

Перший пункт Мінських домовленостей – це безпека, однак він зараз не працює, тому розмовляти про другий, третій, двадцять п'ятий є нелогічним.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в коментарі ресурсу "Сегодня".

За ці два роки Мінські угоди взагалі не вдалося імплементувати. Тому що перший пункт – це безпека. Без першого пункту розмовляти про другий, третій, двадцять п'ятий – це нелогічно. Водночас, я так не вважаю, що Мінські угоди не можна переписати. З моєї точки зору їх, на жаль (чи це було зроблено навмисно, чи випадково, не знаю), виписано таким чином, що вони не мають єдиного трактування. І в цьому – величезна проблема, тому що кожна зі сторін трактує їх по-своєму. Тому я, наприклад, цілком припускаю, що їх можна і переписати,

– зазначив він.

За його словами, є велика ймовірність того, що незабаром з'являться нові майданчики.

Але тільки після того, як буде побудовано якусь альтернативу, можна відмовлятися від чинного поки що єдиного майданчика для переговорів. Перш ніж знищити, потрібно спочатку щось побудувати,

– підкреслив заступник міністра.

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