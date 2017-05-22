Мінський формат потрібно скасувати, він шкодить Україні, – екс-радник Путіна

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Врегулювання конфлікту на сході України за Мінським сценарієм більше не є ефективним.
Таку думку в інтерв'ю для видання "Годон" висловив колишній радник глави Кремля Андрій Ілларіонов.
Російський політик закликає уряд України діяти рішуче і поставити перед Заходом та США декілька чітких вимог.
Перше: не проводити будь-яких консультацій і переговорів з Росією про Україну без її участі. Тому що всі ці постійні розмови, що, наприклад, Тіллерсон зустрівся з Лавровим для обговорення України, виглядають безглуздо, і виникає питання: а де протест з боку України, чому вона мовчить?! Або Лавров зустрівся з Трампом, знову обговорювали Україну. Як таке може бути?! Це питання, яке вимагає негайного втручання українського уряду на публічному і непублічному рівні. Це неприпустимо, і ніколи не повинно так бути. Друге: "мінський формат" абсолютно зжив себе, він завдає шкоди Україні і повинен бути скасований або хоча б переглянутий,
– заявив Ілларіонов.
Як єдину альтернативу Мінським домовленостям екс-радник Путіна пропонує повернутися до Будапештського меморандуму і будапештського формату переговорів.
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