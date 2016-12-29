Мінус 300: річні підсумки очистки дозвільного законодавства

Упродовж 2016 року в Україні активно передивлялися, аналізували і чистили регуляторне поле. Лад наводили у 5 секторах: сільському господарстві, транспорті та інфраструктурі, ІТ та телекомі, будівництві, енергетиці.

Олексій Гончарук, керівник експертної організації "Офіс ефективного регулювання", чиї фахівці безпосередньо брали участь у роботі з системного перегляду регуляторного поля, зазначив, що станом на сьогодні завершено підготовчий етап інвентаризації, і вже стартував перегляд ефективності регулювання у 70 пілотних ринках. Це суттєвий крок до переорієнтації на вимірюваність регулювання, зауважив експерт.

Серед головних успіхів 2016 року – перший етап очистки регуляторного поля від "сміття". Так, у результаті “дерегуляційного дня” в Уряді скасовано 367 застарілих та незаконних регуляторних актів,

– нагадав Гончарук.

Крім цього, за ініціативи Офісу урядом ухвалено 10 рішень, які значно полегшили життя бізнесу. Йдеться, зокрема, про зменшення кількості робіт та послуг, що підлягають ліцензуванню у пожежній сфері з 17 до 7, скасування заборони на змішування зерна, мінімальної вартості нотаріальних послуг, спрощення процедури будівництва базових станцій мобільного зв’язку, удосконалення процедури розрахунку нормативно-грошової оцінки земельних ділянок.

Бізнес дихатиме: парламент лібералізував систему нагляду та контролю

Ключовим напрацюванням є участь експертів Офісу в запуску реформи системи контролю та нагляду, а також у старті реформування пожежної інспекції, перегляді регуляторних функцій Національного банку і реформі системи медичних протоколів,

– відзначив керівник Офісу.

Щодо підвищення позиції в рейтингу Doing Business, то тут теж є суттєві зрушення, хоч вони і не відображені у цьогорічних результатах самого рейтингу. Проте розроблений експертами Офісу комплексний законопроект та ряд рішень, ухвалених цьогоріч, дозволять сподіватись на входження у ТОП-30 вже у 2018 році.

Ведеться активна робота щодо впровадження Концепції ефективного регулювання, яку підтримано Національною Радою Реформ та наступного року планується винесення на розгляд Уряду. Підготовлено покроковий план дій щодо її впровадження та проект нової архітектури регуляторного поля. Також, розпочато перегляд способів регулювання, наразі розроблено "зелену книгу",

– проінформував Гончарук.

Також розроблено та схвалено зміни до методики розрахунку плати за приєднання до електричних мереж до 5Мвт.

Із ключових пріоритетів на наступний рік: проведення перегляду регуляторних актів у пілотних 70 ринках, очистка регуляторного поля від неактуальних та незаконних актів, перегляд панелі інструментів регулювання, забезпечення запуску інтегрованої бази перевірок та системи електронного обліку деревини, відкриття доступу до містобудівної документації, спрощення реєстрації іноземних громадян, максимальний прогрес України в рейтингу Світового банку з легкості ведення бізнесу та ряд інших.

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