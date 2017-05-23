09:57
23 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінград. Няша-перевіряша
Вєсті Кремля
22:31, 22 травня
Вєсті.UA. Наркотик Тимошенко. Економний Вілкул
Вєсті.UA
20:22, 22 травня
Про що зізналися кандидати до Верховного суду, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
23:45, 18 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Ціни на авіаквитки. Безвіз для українців
Випуск новин
22:27, 22 травня
Про вбивство Шеремета, конфлікт правоохоронних органів та реформи, – екс-заступник голови СБУ
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:56, 17 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ

Мінус Україна, плюс Німеччина: як змінився інтернет-трафік після блокування "ВКонтакте"

09:38, сьогодні 1836 Читать новость на русском
Доля українців в Рунеті впала на 60% після блокування
Доля українців в Рунеті впала на 60% після блокування "Вконтакте" / http://www.moneycrashers.com

Українська аудиторія російського сегмента інтернету скоротилась на 60% після заборони в нашій країні російських соцмереж "Вконтакте та "Однокласники", а також пошуковика "Яндекс" та порталу "Mail.ru". Водночас спеціалісти відзначають ріст трафіка з таких країн, як Німеччина та Нідерланди, пов'язуючи це з ростом можливої кількості користувачів сервісу VPN.

За даними статистики сайту Liveinternet.ru, якщо на початку травня середньомісячний показник відвідуваності російськомовного сегмента інтернету з України сягав близько 20 мільйонів відвідувачів (14%), то у понеділок, 22 травня, ця цифра зменшилась до 8,6 мільйона (6,2%). Тож за цим показником Україна опустилась не третє місце, поступившись, окрім звісно Росії, ще й Казахстану.

Дані статистики по Рунету

Читайте також: Блокаду прорвано: українці почали повертатись у "ВКонтакте" та на інші заборонені сайти

Натомість, як випливає з даних порталу, зафіксовано ріст користувачів з Німеччини, США та Нідерландів – якщо до цього середньомісячна доля трафіку з цих країн в російському сегменті інтернету складала відповідно 1%, 0,6% і 0,1%, то 22 травня вона зросла до 1,6%, 1,0% та 0,7% відповідно. Аналітики пов'язують такий ріст з тим, що значна частина українських користувачів освоїли VPN-додатки, які дозволяють відвідувати заблоковані в Україні сайти.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.

Одні з найбільших українських провайдерів дуже оперативно почали блокувати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", та інших російських ресурсів, які потрапили у санкційний список.

Тим часом після заборони "Яндекса" в Україні в компанії повідомили, що не можуть перерахувати кошти на рахунки своїх партнерів.

Теги: Україна Заборона ВКонтакте Інтернет партія Інтернет
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Где заканчивается Украина
сьогодні, 09:15 Где заканчивается Украина
Павло Казарін 338
Украина заняла 90-е место в рейтинге стран мира – нужно что-то менять!
сьогодні, 08:09 Украина заняла 90-е место в рейтинге стран мира – нужно что-то менять!
Блог Соцмережі 1802
Фашизм заразителен
22 травня, 22:08 Фашизм заразителен
Дмитро Бєлобров 3393
Як Путін із глузду з’їжджає. Хроніка одного безумства
22 травня, 21:01 Як Путін із глузду з’їжджає. Хроніка одного безумства
Наталія Лебідь 5651
Два мільярди – за відкати
22 травня, 20:30 Два мільярди – за відкати "папєрєдників", або чому нас лякають зупинкою столичного метро?
Тетяна Мартинюк 431
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Між бойовиками та російськими військовими на Донбасі почастішали розбірки, – розвідка
 13 травня , 11:37
Кличко прокоментував обвал Шулявського мосту з місця події
 27 лютого , 21:43
В Авдіївці п'яту добу відсутня електроенергія
 3 квітня , 12:31
Українські металурги готові виплавляти більше, але заважають високі тарифи на зд-перевезення
 12 травня , 12:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук