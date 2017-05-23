Мінус Україна, плюс Німеччина: як змінився інтернет-трафік після блокування "ВКонтакте"

Українська аудиторія російського сегмента інтернету скоротилась на 60% після заборони в нашій країні російських соцмереж "Вконтакте та "Однокласники", а також пошуковика "Яндекс" та порталу "Mail.ru". Водночас спеціалісти відзначають ріст трафіка з таких країн, як Німеччина та Нідерланди, пов'язуючи це з ростом можливої кількості користувачів сервісу VPN.

За даними статистики сайту Liveinternet.ru, якщо на початку травня середньомісячний показник відвідуваності російськомовного сегмента інтернету з України сягав близько 20 мільйонів відвідувачів (14%), то у понеділок, 22 травня, ця цифра зменшилась до 8,6 мільйона (6,2%). Тож за цим показником Україна опустилась не третє місце, поступившись, окрім звісно Росії, ще й Казахстану.

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Натомість, як випливає з даних порталу, зафіксовано ріст користувачів з Німеччини, США та Нідерландів – якщо до цього середньомісячна доля трафіку з цих країн в російському сегменті інтернету складала відповідно 1%, 0,6% і 0,1%, то 22 травня вона зросла до 1,6%, 1,0% та 0,7% відповідно. Аналітики пов'язують такий ріст з тим, що значна частина українських користувачів освоїли VPN-додатки, які дозволяють відвідувати заблоковані в Україні сайти.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.



Одні з найбільших українських провайдерів дуже оперативно почали блокувати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", та інших російських ресурсів, які потрапили у санкційний список.



Тим часом після заборони "Яндекса" в Україні в компанії повідомили, що не можуть перерахувати кошти на рахунки своїх партнерів.