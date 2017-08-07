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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Мін'юст різко змінив систему покарань для неповнолітніх правопорушників

21:45, сьогодні 347 Читать новость на русском

Підліткам, які відбувають умовний термін ув'язнення, під Києвом влаштували літню школу "Разом до успіху". Протягом тижня школярів зі всієї України будуть вчити приймати правильні рішення та цінувати свободу.

Під Київ у літню школу "Разом до успіху" школярів привезли з різних куточків України. Усі вони перебувають на обліку за дрібні злочини. Систему покарань для підлітків Мін'юст значно пом'якшив у 2015 році.

Дітям, які помилилися в житті, дають шанс виправитися. Вони живуть вдома, ходять до школи, щоправда, під пильним наглядом спеціалістів.

Христина Бавшина з такими підлітками працює понад рік. Розповіла, що якщо спочатку реагують на покарання агресивно, то згодом провину визнають.

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Протягом тижня проблемних дітей вчитимуть приймати правильні рішення, цінувати свободу та людське життя, берегти себе від шкідливих звичок. Але усе це – через ігри.

У Мін'юсті заявили, такий формат покарань набагато ефективніший, ніж в'язниця. Цього року програму ювенальної пробації проходять понад 500 дітей, і більшість з них після умовного терміну до старого способу життя не повертаються.

Теги: Новини України Діти Освіта Кримінальні новини Міністерство юстиції
Джерело: 24 Канал
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