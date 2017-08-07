Мін'юст різко змінив систему покарань для неповнолітніх правопорушників

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Підліткам, які відбувають умовний термін ув'язнення, під Києвом влаштували літню школу "Разом до успіху". Протягом тижня школярів зі всієї України будуть вчити приймати правильні рішення та цінувати свободу.
Під Київ у літню школу "Разом до успіху" школярів привезли з різних куточків України. Усі вони перебувають на обліку за дрібні злочини. Систему покарань для підлітків Мін'юст значно пом'якшив у 2015 році.
Дітям, які помилилися в житті, дають шанс виправитися. Вони живуть вдома, ходять до школи, щоправда, під пильним наглядом спеціалістів.
Христина Бавшина з такими підлітками працює понад рік. Розповіла, що якщо спочатку реагують на покарання агресивно, то згодом провину визнають.
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Протягом тижня проблемних дітей вчитимуть приймати правильні рішення, цінувати свободу та людське життя, берегти себе від шкідливих звичок. Але усе це – через ігри.
У Мін'юсті заявили, такий формат покарань набагато ефективніший, ніж в'язниця. Цього року програму ювенальної пробації проходять понад 500 дітей, і більшість з них після умовного терміну до старого способу життя не повертаються.
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