Мін'юст спростив процедуру реєстрації немовлят

Міністерство юстиції презентувало новий пілотний проект, за яким свідоцтво про народження дитини та її реєстрація за місцем проживання видаватиметься у пологовому будинку за одну добу.

В Україні отримати свідоцтво про народження дитини одразу у пологовому будинку можна останні 2 роки. За цей час послугою скористалися понад 100 тисяч українських родин.

Раніше, щоб зареєструвати немовля за місцем проживанням, батькам треба було провести в чергах більше місяця. Зараз ця процедура займає лише 15 хвилин. Для реєстрації від батьків потрібні тільки паспортні дані та письмова заява.

Це послуга, яку потребують українські сім'ї , щоб не бігати по відповідним міграційним службам, не отримувати довідки і не стояти в чергах,

– повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Пілотний проект працює поки лише у Києві та Харкові. Це абсолютно безкоштовна послуга. До кінця року такий сервіс планують запустити у всій країні.

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