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Мінюст відреагував на рішення російського суду про визнання Революції Гідності держпереворотом

06:09, сьогодні 36 Читать новость на русском
Наталія Севостьянова
Наталія Севостьянова

Визнання московським судом Революції Гідності державним переворотом не несе жодних юридичних наслідків для України.

Про це в ефірі "5 каналу" заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

Для нас все дуже просто в цьому питанні. Один із зрадників України, з колишніх народних депутатів подав цей позов у країні, яка не має юрисдикції з цього питання. Кишеньковий суд пана Путіна розглянув це питання і виніс це рішення, яке йому було вказано винести, а для нас воно не має жодних правових наслідків і навіть немає тут на що реагувати. Це один з актів російської пропаганди, який намагається просто під вивіскою суду продовжити свою агресивну політику,
– зазначила вона.

На запитання, чи є перспектива процесу у міжнародних судових інституціях, Севостьянова відповіла: "Казати про внутрішні питання України, а саме Революцію Гідності, і надання їй оцінки в якихось міжнародних судах на сьогоднішній день для цього немає жодних підстав і жодної такої юрисдикції".

Нагадаємо, Дорогомиловський суд Москви на прохання екс-регіонала Володимира Олійника визнав Революцію Гідності в Україні держпереворотом.

Теги: Україна Політика Москва Міністерство юстиції Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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