Міранда Керр вийшла заміж за творця Snapchat

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Відома модель Міранда Керр одружилась із творцем додатку Snapchat Еваном Шпігелем.
Весілля супермодель та мільярдера пройшло тихо та у колі найближчих, передає E! News.
Церемонія відбувалась на задньому дворі будинку пари в Брентвуді в стилі "рустикальний шик". На весіллі було близько 50 гостей. Також ЗМІ повідомляє, що закохана пара не змогла стримати сліз, коли вони виголошували свої клятви.
Читайте також: Ірина Шейк через місяць після пологів вперше вийшла на подіум: з’явились фото
34-річна Керр та 26-річний Шпігель зустрічаються вже майже 2 роки. Це не перший шлюб Міранди, вона була одружена із актором Орландо Блумом. У них народився син Флінн.
А до роману із моделлю у Шпігеля були стосунки із співачкою Тейлор Свіфт та моделлю Люсіндою Арагон.