Міранда Керр вийшла заміж за творця Snapchat

Відома модель Міранда Керр одружилась із творцем додатку Snapchat Еваном Шпігелем.

Весілля супермодель та мільярдера пройшло тихо та у колі найближчих, передає E! News.

Церемонія відбувалась на задньому дворі будинку пари в Брентвуді в стилі "рустикальний шик". На весіллі було близько 50 гостей. Також ЗМІ повідомляє, що закохана пара не змогла стримати сліз, коли вони виголошували свої клятви.

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34-річна Керр та 26-річний Шпігель зустрічаються вже майже 2 роки. Це не перший шлюб Міранди, вона була одружена із актором Орландо Блумом. У них народився син Флінн.

А до роману із моделлю у Шпігеля були стосунки із співачкою Тейлор Свіфт та моделлю Люсіндою Арагон.