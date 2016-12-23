Миротворці, прагматики чи конфронтація: міжнародні перспективи для України у 2017 році

Брекзит та перемога Трампа створили несприятливе для України міжнародне середовище. Наслідки цих подій проявлятимуться і в 2017 році. Виходячи з великої кількості факторів, політичні аналітики побудували три ймовірні сценарії розвитку подій у наступному році на міжнародній арені та ролі в ньому нашої держави.

Основним меседжем 2017 року для України є "перевірка на стійкість", вважають експерти аналітичного центру Український інститут майбутнього. Міжнародна ситуація складається таким чином, що Україна може втратити більшість підтримки, яку їй надавали впродовж останніх років.

Зокрема, експерт програми національної безпеки та оборони Українського інституту майбутнього Надія Коваль звернула увагу на те, що наш великий друг Євросоюз і сам нині переживає екзистенційну кризу. У США свої завдання – зберегти власну позицію найсильнішої країни світу, акцентував директор програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Юрій Романенко. А це значить, що Україна – далеко не найголовніша проблема Вашингтону.

Отже, саме від нашої здатності долати виклики і загрози залежить подальше існування держави. Ніколи ще фраза "покладатись на свої сили" не набувала такого практичного значення як в наступному році, наголосили аналітики.

Сценарій "Миротворець"

Цей сценарій аналітики Українського інституту майбутнього вважають найбільш вірогідним. Він передбачає зближення Трампа та Путіна. Очевидно, що відразу після інавгурації відбудуться перші спроби розпочати діалог і дійти згоди щодо розподілу сфер впливу і ролі Росії та США в світі.

Сценарій "Миротворець" передбачає, що США та Європа зосереджуються на внутрішніх проблемах, досягаючи домовленостей із Росією щодо ключових тем – Близький Схід, Україна і Східна Європа, ціни на нафту, санкції, боротьба з тероризмом, боротьба з нелегальною міграцією. Нарешті, сторони можуть прийти до стратегічного договору про протидію Китаю,

– уточнив Романенко.

Чи "подружаться" Путін і Трамп? / Фото Getty Images

ЄС і далі перебуватиме у глибокій кризі, пов'язаній зі зміцненням позицій євроскептиків після Брексіта. На президентських виборах у Франції у квітні 2017 року переможуть Франсуа Фійон чи Марін Ле Пен, що посилить позиції Росії у переговорах щодо України. Восени на парламентських виборах у Німеччині перемогу здобудуть соціал-демократи при посиленні позицій проросійської ArD "Альтернативи", що також зміцнить позиції Росії. Ослаблення брюссельських структур ЄС буде супроводжуватися інтенсифікацією діалогу Москви з національними урядами. Результати референдуму в Італії 4 грудня демонструють, що вірогідність приходу політичних сил, які підтримають відміну санкцій проти Росії, тут дуже велика.

Такий сценарій передбачає: тиск на Україну щодо виконання умов "Мінськ-2", зменшення фінансової підтримки збоку США, часткове скасування санкцій щодо РФ за конфлікт на Донбасі, де-факто визнання окупації Криму.

Сценарій "Прагматичний"

Цей сценарій є логічним розвитком сценарію G1 в разі, якщо початкові домовленості між США та Росією не спрацьовують протягом декількох місяців через те, що їх неможливо реалізувати на більш низьких рівнях, вважає Романенко.

Дії Америки в сценарії G2 матимуть такий вигляд. Санкції щодо Росії збережуться на нинішньому рівні. Європа теж їх продовжить влітку 2017 року. Трамп сприятиме зростанню видобутку нафти і газу, що або збереже ціни на поточному рівні, або не дозволить їм піднятися дуже високо, після того як ОПЕК прийняв рішення 30 листопада 2016 року про зменшення видобутку нафти,

— уточнив аналітик.

Прагматичному сценарію з боку Європи сприятиме перемога Алена Жюппе на виборах у Франції, який займає жорсткішу позицію, аніж Франсуа Фійон, не кажучи вже про націоналістку Марін Ле Пен. У Німеччині за такого сценарію можлива невпевнена перемога Ангели Меркель із незначною перевагою. А стосунки Європи з Росією при сценарії G2 будуть нестійкими. Санкції щодо Росії, як ми вже писали вище, зберігатимуться, як мінімум, в першій половині 2017. Однак деякі європейські країни почнуть відновлювати з нею економічні відносини в обхід санкцій.

Жюппе (ліворуч) жорсткіший за Фійона / Фото Getty Images

Загалом цей сценарій передбачає, що все залишається приблизно на тому ж рівні, що й сьогодні. В конфліктах панує невизначеність, санкції з РФ не знімаються, Мінськ-2 залишається головною темою вирішення конфлікту на Донбасі. Цей сценарій ще інакше можна назвати "ні війни, ні миру".

Сценарій "Конфронтаційний"

Передбачає наростання конфліктних стосунків між Заходом та РФ. Щоправда, такий сценарій аналітики вважають малоймовірним.

Його розгортання вимагає часу, але він логічно випливає зі сценаріїв G1 і G2, тому ймовірність його реалізації в кінці 2017 року з перенесенням на 2018 роки існує,

– уточнив Романенко.

Однак у випадку реалізації цей сценарій матиме багато наслідків. Стратегія Путіна буде й далі будуватись на планах домовитись через залякування та тиск. За цього сценарію Україна стає важливим оплотом Заходу, тому нам надаватимуть летальну зброю та фінансову підтримку.

Дії США: відбудеться різке посилення санкцій з можливим відключенням Росії від системи SWIFT, а також із введенням нафтового ембарго щодо Росії. До речі, це може дуже сильно зіграти на користь США, оскільки стрибок цін нафту призведе до того, що компанії США зможуть добре заробити на її продажу внаслідок зникнення обсягів поставок із Росії,

– уточнив Романенко.

У ситуації конфронтації з Росією наслідки для Європи можуть розвиватися у двох варіантах. Перший – Європа консолідується перед зовнішньою загрозою. Збільшує витрати на оборону, НАТО отримує нове дихання. Зміцнюються позиції євроатлантичного табору в політичному спектрі Європи. ЄС підтримує жорсткі економічні санкції щодо Росії. Крім того, ЄС надає фінансову, а можливо, і військово-політичну підтримку Україні та своїм союзникам на Близькому Сході. Другий варіант – фактично відбувається дезінтеграція ЄС. Тоді кожна країна сама визначатиметься з позицією щодо Росії, тому одні країни будуть підтримувати жорсткі санкції, інші будуть утримуватися від різких маневрів.

Сценарій конфронтації має два можливих варіанти закінчення: це або вихід на новий статус-кво в регіоні та в світі, пов'язаний із тим, що Росія швидко ослабне через жорсткі економічні санкції й змушена буде піти на поступки. Або – після короткочасної конфронтації – повернення до сценаріїв G1, G2.

В залежності від того, який сценарій, зрештою, реалізується, залежить і подальна ситуація у внутрішній політиці, та економічному житті України. Про це читайте найближчим часом у публікаціях сайту "24".

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