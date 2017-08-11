Міс Україна Всесвіт-2018 стала дівчина, яка заспівала гімн: фото і відео

Переможницею конкурсу Міс Україна Всесвіт-2018 стала 18-річна киянка Яна Краснікова. Саме вона представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт.

Фінал конкурсу пройшов у столичному готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv, передає КП.

Під час конкурсу дівчина виконала гімн України українською та англійською мовами. Дівчину вибрали з-поміж 15 фіналісток. Журі вона вразила знанням іноземних мов.

Яна знає англійську, іспанську та французьку. І ще вивчає португальську, китайську та італійську. Окрім права представляти Україну на конкурсі краси киянка отримала корону, оздоблену понад тисячею діамантів.

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"У дитинстві мені завжди говорили, що моє головне завдання – це вчитися і розвивати себе. Я займалася вокалом, кінним спортом, акторською майстерністю, танцями, малюванням, володію іноземними мовами: англійською, іспанською, французькою, вчу португальську, китайську та італійську. Я брала участь у численних міжнародних конкурсах і посідала почесні місця. Але найбільші мої досягнення ще попереду", – розповідає Краснікова.