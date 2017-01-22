"Міс Україна Всесвіт" показала своїх конкуренток

19-річна "Міс Україна Всесвіт" Олена Сподинюк перебуває на Філіппінах, де цього року відбудеться 65-й конкурс "Міс Всесвіт".
Під час підготовки до фіналу дівчата ведуть активний спосіб життя: їм показують мальовничі острови, знайомить з місцевою культурою і колоритом, пише Тabloid.
26-го січня Олена представить свій національний костюм, а вже 29-го січня у столиці Манілі відбудеться фінал конкурсу.
Читайте також: Ніхто не ідеальний. Американська супермодель показала свої стегна без фотошопу
Коментарі