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"Міс Україна Всесвіт" показала своїх конкуренток

23:20, 21 січня 1120 Читать новость на русском
Олена Сподинюк
Олена Сподинюк / Тabloid

19-річна "Міс Україна Всесвіт" Олена Сподинюк перебуває на Філіппінах, де цього року відбудеться 65-й конкурс "Міс Всесвіт".

Під час підготовки до фіналу дівчата ведуть активний спосіб життя: їм показують мальовничі острови, знайомить з місцевою культурою і колоритом, пише Тabloid.

26-го січня Олена представить свій національний костюм, а вже 29-го січня у столиці Манілі відбудеться фінал конкурсу.

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Теги: Україна Філіппіни мода LifeStyle
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