"Міс Україна Всесвіт" показала своїх конкуренток

19-річна "Міс Україна Всесвіт" Олена Сподинюк перебуває на Філіппінах, де цього року відбудеться 65-й конкурс "Міс Всесвіт".

Під час підготовки до фіналу дівчата ведуть активний спосіб життя: їм показують мальовничі острови, знайомить з місцевою культурою і колоритом, пише Тabloid. 26-го січня Олена представить свій національний костюм, а вже 29-го січня у столиці Манілі відбудеться фінал конкурсу. Читайте також: Ніхто не ідеальний. Американська супермодель показала свої стегна без фотошопу

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