Місія ОБСЄ виявили танки та гаубиці бойовиків на лінії розведення сил

Повітряне спостереження моніторингової місії ОБСЄ підтвердило факт, що бойовики стягують важке озброєння до лінії зіткнення, де, за Мінськими домовленостями, не мало б бути ні танків, ні гаубиць.

Як йдеться у офіційному звіті ОБСЄ, 5 березня було виявлено щонайменше 12 танків неподалік підконтрольного "ДНР" Донецька і двох, ймовірно, танків або самохідних гаубиць поблизу Софіївки (колишня Карло-Марксове, 40 км на північний схід від Донецька), розташованих там з порушенням відповідних ліній відведення.

За лініями відведення, але за межами місць зберігання за даними повітряного спостереження 5 березня виявлено 64 танки в підконтрольному бойовикам селі Тернове (57 км на схід від Донецька).

Також місія зафіксувала наявність бойових броньованих машин і зенітної установки в зоні безпеки. У непідконтрольних урядові районах 5 березня члени патруля Місії бачили 2 зенітні установки (ЗУ-23, 23 мм) неподалік селища Молодіжне (63 км на північний захід від Луганська),

– йдеться в повідомленні ОБСЄ.

6 березня спостерігачі зафіксували 2 командно-штабні броньовані машини в підконтрольній "ЛНР" частині Золотого і дві БМП-1 неподалік Луганська.

На основі даних повітряного спостереження 5 березня виявлено одну броньовану машину неподалік смт. Бойківське (кол. Тельманове, 67 км на південний схід від Донецька), 12 броньованих машин неподалік с. Безіменне (30 км на схід від Маріуполя) і 40 броньованих машин неподалік Донецька.

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До слова, під час візиту у США міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, скільки російської зброї перебуває на території України.

У той же час у Росії не вбачають жодних порушень в постачанні зброї бойовикам на Донбас.