Міст шукає таланти: в анексованому Криму почали складати пісні про недобудований міст

Його ще немає, але про нього вже складають пісні. Він – це кримський міст, що намагаються побудувати росіяни з Кубані до захопленого ними до українського півострова Крим.

Переможець конкурсу на найкращу пісню отримає як приз подорож на будівництво того самого мосту. А визначить його "авторитетне" журі – Микола Расторгуєв, Валерія, Олег Газманов та Ігор Крутой.

Читайте також: Безлюдно і красиво: як виглядають пляжі в окупованому Криму в аномальну спеку

Близько 2,5 тисяч робіт надіслали кримчани та жителі сусідньої Росії на конкурс "Кримський міст". Це вірші, пісні та відеокліпи.

Програма "Крим. Реалії" склала власний ТОП-5 пісень, які цілком можуть підкорити журі дивакуватого конкурсу.

Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться тут.