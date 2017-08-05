Міст шукає таланти: в анексованому Криму почали складати пісні про недобудований міст

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Його ще немає, але про нього вже складають пісні. Він – це кримський міст, що намагаються побудувати росіяни з Кубані до захопленого ними до українського півострова Крим.
Переможець конкурсу на найкращу пісню отримає як приз подорож на будівництво того самого мосту. А визначить його "авторитетне" журі – Микола Расторгуєв, Валерія, Олег Газманов та Ігор Крутой.
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Близько 2,5 тисяч робіт надіслали кримчани та жителі сусідньої Росії на конкурс "Кримський міст". Це вірші, пісні та відеокліпи.
Програма "Крим. Реалії" склала власний ТОП-5 пісень, які цілком можуть підкорити журі дивакуватого конкурсу.
Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться тут.