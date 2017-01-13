  • укр
  • рус
20:36
13 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православні проти
Вєсті Кремля
23:35, 12 січня
Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA
19:20, сьогодні
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 19:00: Бойовики передали загиблих бійців. Рясні снігопади на Закарпатті
Випуск новин
19:50, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції

19:04, сьогодні 522 Читать новость на русском
Містичні українські традиції
Містичні українські традиції / 24 Канал

Вечір та ніч напередодні 14 січня в Україні окутаний дивними, цікавими і навіть містичними традиціями. У цій даті співпали святкування Нового року, церковного свята Василя Великого та язичницького Меланки.

Старий Новий Рік

У Російській імперії, до якої свого часу входила більша частина України, перехід на Григоріанський календар відбувся 24 січня 1918 року. І через розбіжності між Григоріанським та Юліанським календарем країни пострадянського простору досі пам’ятають про Новий рік за старим (юліанським) стилем, який нині припадає на ніч з 13 нм 14 січня.

Тому в Україні досі неофіційно святкують ще один Новий рік, який називають «старим». Це, до слова, це дуже збиває з пантелику іноземців.

Свято Маланки

Нині церква теж святкує цей день – день преподобної Маланії. Однак, відомо, що це свято сягає ще дохристиянських часів. Традиційно, цей день відзначали переодяганням у костюми тварин і фольклорних персонажів. Частково, в автентичному вигляді це святкування збереглося у деяких селах Галичини та Буковини.

Намагаються відродити давні традиції Маланки і сьогодні. Що раз популярнішою стає традиція такого собі карнавалу, коли молоді люди у чудернацьких масках гуляють цілу ніч. На відміну від вертепу, тут сюжет не пов’язаний з біблійною тематикою. А ще тут набагато більше гумору та доброго хуліганства.

Головний та незмінний – Маланка. Щоправда, зазвичай, цю роль віддають хлопцю – на нього одягають жіночий одяг та накладають дуже яскравий і кумедний макіяж.

За сценарієм розігрувались сценки: сварки діда і баби, доїння кози, продаж кози на ярмарку тощо.

Водіння кози

До традиційного карнавалу з Маланкою додають образ кози. Цей обряд так і називають "водити козу". З переодягненими Маланкою, Козою та іншими дійовими особами група ходить від хати до хати та влаштовує вистави.

Цікаво, що ця традиція має реальне історичне підґрунтя. В давнину це драматизоване дійство виконувала процесія жерців. Так, вони водили справжню козу, яку вважали священною. Також є повір’я, що коза символізувала богиню місяця. Саме у ніч з 13 на 14 січня відзначали народження молодого місяця.

Небесні ворота

Ще одна давня традиція пов’язана з повір’ям, що саме тієї ночі небо розчиняє свої ворота, тож у цю ніч молитва мала особливу силу, бо безперешкодно через ворота відправлялась до святих.

Ворожіння

Зазвичай, дівчата з Козою і Маланкою не ходили. Як і у вечір на Андрія вони вірили у містичну силу цього вечора. Тож вдавались до ворожіння.

При цьому хлопці любили хуліганити. Найчастіше у цю ніч в будинках багатьох дівчат зникали ворота. Це також був натяк на залицяння.

Читайте також: Як дізнатись ім'я нареченого або містичні ворожіння на Андрія у домашніх умовах

Посівальники на Василя

Вже на світанку 14 січня починають святкувати Святого Василя. До речі, існують давні повір’я, що Василь пов’язаний з язичницьким вшановуванням благополуччя та зерна. Може тому з’явилась традиція, згідно з якою на світанку починають ходити хлопці-посівалькики, та у кожному будинку засівати пшеницею. При цьому вони промовляють "сіянку", в якій бажають багатства і благополуччя.

Ось одна з популярних "сіянок":

Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю!
На щастя, на здоров'я та на Новий рік,
Щоб уродило краще, ніж торік, –
Жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю на велику куделю.
Будьте здорові з Новим роком та з Василем!

До речі, ще один цікавий факт. Посівальники мають ходити тільки на світанку. Адже перший гість, хто цього дня зайде у хату, – має бути молодий хлопець. Тоді, згідно з повір’ям, в цьому домі пануватиме щастя весь рік. А от дівчині, як першій гості, дуже не раді. Адже вірять, що дівчата принесуть проблеми на весь наступний рік.

Теги: Україна LifeStyle Новорічні свята Історія
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
сьогодні, 19:40 KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
526
Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
сьогодні, 19:04 Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
516
Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
сьогодні, 18:15 Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
1495
Орландо Блуму – 40: за що так люблять британського Леголаса
сьогодні, 17:06 Орландо Блуму – 40: за що так люблять британського Леголаса
750
Старий Новий рік: гід містами України
сьогодні, 15:30 Старий Новий рік: гід містами України
654
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
11-класники та авторитетні освітяни відреагували на глибоку реформу шкіл
 15 грудня 2016 , 18:14
Терористи вимагають від України обміняти "беркутівців", які розстрілювати учасників Євромайдану
 10 січня , 17:07 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук