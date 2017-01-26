Місто на Дніпрі опинилося на межі екологічної катастрофи через баржу, яка йде на дно

У місті Кам’янське на Дніпропетровщині на дно йде баржа в з краном. Внаслідок інциденту у Дніпро вилилося 300 тонн мазуту.

Про це повідомляє видання "Событие".

Понтонну кранову установку майже 10 років тому зняли з експлуатації. Влітку минулого року баржа поступово почала набирати воду і йти під неї, однак на це ніхто не реагував.

Пляма розтягнулася по водній гладі вниз за течією річки.

Місцева влада інцидент поки не коментує.

Точну кількість мазуту, яка потрапила у річку, встановлюють правоохоронці.

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