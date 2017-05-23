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Місто подолає це звірство, – британський журналіст про теракт у Манчестері

19:09, сьогодні 260 Читать новость на русском
Теракт у Манчестері 2017: ліквідація наслідків
Теракт у Манчестері 2017: ліквідація наслідків / Фото з відкритих джерел

Хоч Манчестер і страждає після нечуваної трагедії – вибуху на стадіоні "Манчестер Арена", який стався в ніч на 23 травня після концерту американської співачки Аріани Гранде, – його дух переможе цю жорстокість.

Таку оптимістичну думку висловив оглядач The Guardian Оуен Джонс.

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"Ненависть, яка штовхає когось на те, щоб вибухнути в натовпі дітей і підлітків на концерті, неможливо осмислити, виміряти, до кінця збагнути, але Манчестер показав наступне: яка б не була ненависть цього жалюгідного і збоченого злочинця – чиє ім'я треба забути, – вона ніколи не зрівняється з любов'ю і солідарністю Манчестера, і тих жителів міста, які надали свої будинки незнайомцям. І таксистів, які безкоштовно підвозили додому. Це були інстинктивні реакції, тому що невід'ємною частиною душі жителів Манчестера є турбота одне про одного", – стверджує Джонс.

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Автор статті впевнений, що місто невдовзі оговтається і процвітатиме, як і раніше.

Давайте пам'ятати, що який би збочений мотив не використовувався, щоб раціоналізувати масове вбивство усміхнених підлітків і дітей, Манчестер завжди переможе,
– констатує британський журналіст.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава". Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. Українців серед жертв немає.

Теги: Теракт у Манчестері Великобританія Теракт Тероризм Ісламська держава Жертви
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