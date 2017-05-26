Київ, якого ви не знаєте: 7 місць для нетипового туриста

День Києва не потішить погодою, але це не привід сидіти вдома. Нам дуже пощастило зі столицею. Київ настільки багатогранний, що щось цікаве для себе тут знайде кожен. Навіть, якщо ви сотню разів відвідали це місто, навіть якщо ви живете в Києві – все ще є, на що глянути!

День Києва у 2017 році випадає на 27-28 травня, і редакція "24" хоче запропонувати вам 7 цікавих місць столиці.

Шоколадний будинок



"Шоколадний будинок"

Ні, ми не про новий магазин "Рошен". Ми про особняк Могилевцева на вулиці Шовковичній, 17/2. Через свій зовнішній вигляд ця пам'ятка історії та архітектури відома як "Шоколадний будинок".

Сюди варто сходити, щоб відчути дух і велич минулого століття. Відвідувачів неодмінно вразить краса ліпнини. Помпезність і велич інтер’єру кожної з кімнат навряд чи залишить когось байдужим! Вілла відкрита для туристів щодня з 10 до 18, окрім понеділка і четверга.

Планетарій



Київський планетарій – другий у Європі!

Любите мріяти про далекі галактики і невідомі планети? Наблизитися до мрії можна у київському планетарії. Він розташований на вулиці Великій Васильківській, 57/3.

Це найстаріший та найбільший планетарій в Україні. За розміром куполу він посідає друге місце в Європі. А площа екрану – 830 кв.м. Щороку сюди приходить понад 150 тисяч людей. Планетарій чекає на вас щодня з 10:00 до 20:00.

Київський водоспад



Аби побачити водоспад, необов'язково їхати у Карпати

Попри те, що Київ – справжнісінький мегаполіс, тут не бракує зелені і водойм. У столиці навіть є свій водоспад! Штучний, але від того не менш гарний. Він розташований в урочищі Покол, це між Лисою горою і історичною місцевістю Корчувате.

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Вода у водоспаді береться з охолоджувального каналу. Канал-охолоджувач бере свій початок в промзоні Телички, де розташована ТЕЦ-5. Закінчується канал двома греблями. Через одну з них вода надходить у ставки тепловодного рибного господарства. Через другу надлишки води скидаються в Дніпро. Власне він і утворює неймовірної краси штучний водоспад.

Русанівські фонтани



Фонтани знову тішать око мешканців Русанівки

Один зі спальних районів Києва прикрашають неймовірні фонтани. Тут вони були давно, але з часом почали занепадати… На щастя, на їхнє відновлення не пожаліли грошей! І зараз канал на Русанівці прикрашає 8 сучасних фонтанів. Також невдовзі обіцяють встановити ще кілька водограїв.

Вдень вода підіймається до 8 метрів. У вечірній час воду ще й підсвічують, на вихідних є музичний супровід. Фонтани оснащені системою безпеки. Адже їхній ремонт коштував міському бюджету 2,9 мільйона гривень.

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Найменший храм



Колись була катівня, а тепер – храм

На Володимирській, 43, у підвальному приміщенні житлового будинку розташований найменший храм Києва – церква Марії Магдалини.

Храм відкрився у 2000 році. За радянських часів у цьому підвалі чекісти проводили свої допити. Однак, священиків це не зупинило. Дуже світле і чисте місце допоможе туристам віднайти рівновагу і спокій.

Дворик з воронами



Не зоопарком єдиним!

Звісно ж, ви чули про київський зоопарк. Однак, ми хочемо запропонувати вам дещо цікавіше. Ну, як мінімум, нестандартніше!

У центрі Києва у дворі будинку на вулиці Рейтарській, 9 у спеціальному павільйоні живуть гігантські ворони. Птахи неймовірно красиві і привітні! Розвінчують всі міфи про похмурість своїх родичів. Також у дворі є тематичний мурал, вартий окремої уваги.

Київ у мініатюрі



Оглянути Київ за кілька хвилин? Це просто!

Ну і на завершення хочемо запропонувати вам побачити всі визначні пам’ятки Києва за 15 хвилин. Для цього вам треба поїхати у парк мініатюр.

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Цей невеличкий парк з точними копіями усіх видатних місць столиці розташований у мальовничому місці на березі Дніпра на Гідропарку. Площа мініатюрного міста 1,8 га. Відкрився парк у 2006 році. Сюди можна потрапити протягом усього року: у будні з 10:00 до 19:00, на вихідні до 20:00.

Вітаємо Київ з Днем міста! Бажаємо вам цікавих мандрів у столиці.