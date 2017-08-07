Місячне затемнення 7 серпня: що варто і не варто робити в цей день

Часткове місячне затемнення у 2017 році очікується у ніч проти вівторка з 7 на 8 серпня. Спостерігати за таким явищем зможуть жителі Австралії, Африки, Азії, Європи та навіть Антарктиди.

Під час місячного затемнення 2017 Земля закриє південну четвертинку повного Місяці, а освітлена частина почервоніє. Весь процес триватиме близько двох годин і його пік припаде на 21:20. Помітити початок часткового затемнення можна приблизно за годину до максимуму, о 20:23 за Києвом.

Спостерігати за цим явищем можна буде в телескоп або бінокль, також його можна буде помітити і неозброєним оком, за умови, якщо буде хороша погода.

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За даними астрологів, це місячне затемнення 7 серпня буде дуже сильним в енергетичному сенсі. Експерти переконані, що в цей день кожна людина отримає унікальний шанс переглянути своє життя та зробити його кращим.

Місячне затемнення відбудеться на осі Водолій-Лев, тож усі знаки, які розташовані в цьому колі, отримають унікальний шанс розібратися зі своїми проблемами.

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Астрологи радять в цей день забути і "відпустити" всі минулі невдачі і сконцентруватися на майбутньому. Наприклад, взяти листок та спланувати своє життя на 5 років вперед.

Також в день місячного затемнення астрологи не радять брати участь у масових заходах і перебувати в місцях масового скупчення народу. Не варто вирішувати важливі грошові питання та робити великі покупки. Не варто також підписувати важливі договори та документи.