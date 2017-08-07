Місячне затемнення 7 серпня: пряма відео-трансляція

Часткове місячне затемнення у 2017 році очікується у ніч проти вівторка з 7 на 8 серпня. Спостерігати за таким явищем зможуть жителі Австралії, Африки, Азії та Європи, в тому числі, і України.

Під час місячного затемнення 2017 Земля закриє південну четвертинку повного Місяці, а освітлена частина почервоніє. Весь процес триватиме близько двох годин і його пік припаде на 21:20. Помітити початок часткового затемнення можна приблизно за годину до максимуму, о 20:23 за Києвом.

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Спостерігати за цим явищем можна буде в телескоп або бінокль, також його можна буде помітити і неозброєним оком, за умови, якщо буде хороша погода.

Дивіться пряму трансляцію часткового місячного затемнення 2017: