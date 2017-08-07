Місячне затемнення: похвилинний розклад для українців

Ввечері 7 серпня, якщо небо буде безхмарним, українці зможуть спостерігати за частковим місячним затемненням.

Про це повідомляє Укрінформ.

"У півтінь Землі Місяць увійде о 17:47, почне входити в тінь, і ми побачимо, що фази змінюються – о 19:22. Максимальна фаза затемнення, тобто коли тінь Землі максимально вкриє місяць, відбудеться о 20:20. Закінчиться затемнення о 21:18, а з півтіні місяць вийде о 22:52. Але вихід з півтіні важко спостерігати, основний час, коли затемнення буде добре видно, за умови чистого неба, – 21:18-21:30", – розповів головний редактор журналу "Наше небо" Олександр Баранський.

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Баранський зауважив, що сонячні і місячні затемнення, звичайно, мають вплив на Землю і на людей, оскільки це два найближчі до нас світила.

Вплив є і на місячні цикли, і на річні цикли. Він ще не до кінця вивчений, сонячний і місячний вплив вивчається більш ніж 100 років, наприклад, магнітні бурі. Але це не пов'язано з так званою астрологією, бо астрологія – це відлуння давнього мистецтва, яке не має наукових основ і яке заперечується науковою статистикою,

– сказав науковець.

За його словами, в 2017 році очікується два місячні затемнення – повне і часткове, одне з яких відбудеться сьогодні, в 2018 році буде два повних місячних затемнення, в 2019 році – також два, в 2020-му – 4 місячних затемнення. Загалом їх кількість на рік може коливатися від одного до 5.

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