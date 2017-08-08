Місячне затемнення у серпні 2017 року: яскраві фото та відео

Увечері 7 серпня жителі більшості міст світу мали змогу спостерігати часткове місячне затемнення.

Таке затемнення ще називають "кривавим", оскільки, коли одна частина Місяця ховається за тінню Землі, то інша червоніє через сонячні промені, які розсіюються.

Місячне затемнення зблизька

Зауважимо, що весь цей процес тривав близько двох годин, а спостерігати за ним можна було як за допомогою телескопа або бінокля, так і неозброєним оком.

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Пік затемнення припав на 21:20 за Києвом, відтак ті, кому пощастило з погодою, могли насолодитися таким цікавим явищем.

Додамо, що у мережі вже з’явилися фото та відео затемнення.

Місячне затемнення 7 серпня

Фото: Соцмережі, Getty Images

До слова, в інтернеті велася пряма трансляція місячного затемнення.