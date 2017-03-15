16:48
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Випуск новин за 14:00: Скандал на Львівщині. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин
15:08, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Мітинги проти "Сбербанку" – боротьба проти Путіна і Порошенка, – експерт

16:37, сьогодні 145 Читать новость на русском
Протести проти Сбербанку мають внутрішні мотиви
Протести проти Сбербанку мають внутрішні мотиви / korrespondent.net

В ситуації з протестами проти діяльності "Сбербанку" Росії не обійшлося без політики. Зокрема, це може бути пов’язано з президентськими виборами.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

За його словами, акція не наповнена смислами, вона емоційна. Є питання, чому ці акції не проходили в перший день війни або коли захоплювали Крим.

"Це говорить про те, що ці протести мають мотиви всередині самої України. Це не тільки боротьба проти Путіна, а в тому числі проти Петра Порошенка, який намагається вибудувати з російським президентом певні відносини. Якщо будуть позачергові президентські вибори, то Порошенко хоче, щоб Путін зробив ставку на нього, а не на Тимошенко. Тому мета цих акцій – зруйнувати план такої дружби", – зазначає Давидюк.

Як підкреслив політолог, Україна робить велику помилку. Замість того, щоб показувати, як росіяни обстрілюють українські позиції, житлові квартали, школи, світ бачить картинку, де українці замуровують банк. А Росія цим користується, адже в Кремлі вміють змінювати реальність.

Останнім часом у нас змінилася формула війни. Ми воюємо не з Росією, а один з одним. Коломойський з Порошенком. Порошенко із Садовим. Цим політики беруть у заручники країну, людей, бізнес,
– наголосив Микола Давидюк.

"Почалася жорстка фаза президентських виборів. А Путін один з важливих факторів цих виборів", – зазначив експерт.

Нагадаємо, мітинг спровокувало рішення "Сбербанку" обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" "Д/ЛНР". НБУ заявив про ініціативу застосування санкцій до "Сбербанку". Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Нацбанк та СБУ повинні впродовж доби проаналізувати і внести пропозиції щодо банків, в капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації.

Читайте також: Активісти придумали практичне застосування замурованому "Сбербанку"

Теги: протести Банки Україна Політика Володимир Путін Петро Порошенко Юлія Тимошенко
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Готівкові курси валют 28 грудня: євро та долар синхронно дорожчають
 28 грудня 2016 , 20:02
Польський реформатор побачив в Україні економічне зростання
 5 листопада 2016 , 10:27 10
У Москві розглядають справу затриманого журналіста Сущенка
 27 жовтня 2016 , 12:39
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук