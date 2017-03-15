Мітинги проти "Сбербанку" – боротьба проти Путіна і Порошенка, – експерт

В ситуації з протестами проти діяльності "Сбербанку" Росії не обійшлося без політики. Зокрема, це може бути пов’язано з президентськими виборами.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

За його словами, акція не наповнена смислами, вона емоційна. Є питання, чому ці акції не проходили в перший день війни або коли захоплювали Крим.

"Це говорить про те, що ці протести мають мотиви всередині самої України. Це не тільки боротьба проти Путіна, а в тому числі проти Петра Порошенка, який намагається вибудувати з російським президентом певні відносини. Якщо будуть позачергові президентські вибори, то Порошенко хоче, щоб Путін зробив ставку на нього, а не на Тимошенко. Тому мета цих акцій – зруйнувати план такої дружби", – зазначає Давидюк.

Як підкреслив політолог, Україна робить велику помилку. Замість того, щоб показувати, як росіяни обстрілюють українські позиції, житлові квартали, школи, світ бачить картинку, де українці замуровують банк. А Росія цим користується, адже в Кремлі вміють змінювати реальність.

Останнім часом у нас змінилася формула війни. Ми воюємо не з Росією, а один з одним. Коломойський з Порошенком. Порошенко із Садовим. Цим політики беруть у заручники країну, людей, бізнес,

– наголосив Микола Давидюк.

"Почалася жорстка фаза президентських виборів. А Путін один з важливих факторів цих виборів", – зазначив експерт.

Нагадаємо, мітинг спровокувало рішення "Сбербанку" обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" "Д/ЛНР". НБУ заявив про ініціативу застосування санкцій до "Сбербанку". Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Нацбанк та СБУ повинні впродовж доби проаналізувати і внести пропозиції щодо банків, в капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації.

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