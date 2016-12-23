Митниця бере добро: "скромні" статки родичів українських митників

Шикарні палаци, пачки грошей і навіть автомобіль Bentley – це все е про голлівудських знаменитостей, а про українських митників.

В українських реаліях затримання вантажу на митниці часто не боротьба з контрабандою, а спосіб зробити підприємців більш поступливими. І красно подякувати людям у синій формі.

Це одна з традиційних забав митників – зупинити і доглядати вантажі. В нас була ситуація, що до мого приходу на Одеську митницю навіть існували тарифи, наприклад скільки коштували відмінити фізичний догляд. Тому що коли вантаж зупиняється, значить що його хочуть доглянути,

– розповіла екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська.

Волинська митниця – західний кордон України. Сюди з Європи і в Європу йде чималий потік вантажів. Середня зарплатня митника тут – 5 тисяч гривень. Але оприлюднені західноукраїнськими митниками електронні декларації показують – навіть банкіри можуть позаздрити таким статкам.

Наприклад, заступнику начальника Волинської митниці Василю Герману дали "покористуватися" Toyota Land Cruiser.

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Заступник начальника Волинської митниці ДСФ Леонід Нігріч за рік отримав трохи менше 65 тисяч гривень зарплати. Але кількість готівки в нього перевищує його заробіток в рази.

При цьому він "забув" вказати Range Rover, сказавши, що ним користується дружина. Хоча після інтерв'ю поїхав саме на цій автівці.

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Заступник начальника митного поста "Ягодин" Волинської митниці ДФС Володимир Пінчук свої чималі статки пояснює успішною підприємницькою діяльністю дружини.

Правда Наталя Пінчук за рік заробила менше, аніж її чоловік.

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Шикарним автопарком може похвалитися і заступник начальника Волинської митниці Олександр Щуцький.

Про те, як митники пояснюють походження цих статків, дивіться у рослідуванні журналістів "Слідство.Інфо".