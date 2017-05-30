Митниця може не впустити в Україну низку товарів, придбаних за кордоном: з’явився список

Українська митниця може не пропустити через кордон товари 1146 торговельних марок, куплених в інтернет-магазинах. Митниця затримує товари на підставі переліку об’єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.

Сервіс OpenDataBot опублікував повний перелік торговельних марок, які можуть бути затримані митницею.

Зазначимо, що відповідно до статті 398 Митного кодексу, права інтелектуальної власності охороняються на підставі заяв правовласників, в цьому випадку – дистриб'юторів торговельних марок.

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Відтак, офіційний постачальник має право подати до митних органів заяву про "сприяння захисту належних йому майнових прав". В такому випадку митниця може затримати товар на 20 днів.

Як передбачається, ця норма повинна захищати власника інтелектуального права від контрабанди та підробок, проте часто використовується для створення перепон конкурентам.

Так, до списку товарі, які можуть бути затримані митницею, входять деякі марки техніки та побутової електроніки, продуктів харчування, одягу та парфумерії.

Серед них: Levi's, Аdidas, Always, Amway, Apple, Ariston, Bacardi, Baileys, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Coca-Cola, Contex, Fanta, Gillette, Hyundai, iPhone, Lexus, Marlboro, Nemiroff, Nivea, Nokia, Panasonic, Philips, Red Bull, Roshen, Samsung та низка інших.

"Якщо нічого не зміниться, в українських магазинах піднімуться ціни, а покупки за кордоном стануть ризикованими. Бізнесу доведеться або йти в підпілля або скорочувати асортимент і зазнавати збитків. Буде рости чорний ринок, і, відповідно, корупція", – повідомили в OpenDataBot.