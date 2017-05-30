17:51
30 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії
Вєсті Кремля
23:52, 29 травня
Вєсті.UA. Спортивні амбіції Захарченка. Секс-символ у Верховній Раді
Вєсті.UA
23:01, 29 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 16:00: Обстріли в зоні АТО. Талісман українських військових
Випуск новин
16:45, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Митниця може не впустити в Україну низку товарів, придбаних за кордоном: з’явився список

17:44, сьогодні 149 Читать новость на русском
Митниця може не пропускати в Україну більше тисячі торгових марок
Митниця може не пропускати в Україну більше тисячі торгових марок / Фото з вільних мереж

Українська митниця може не пропустити через кордон товари 1146 торговельних марок, куплених в інтернет-магазинах. Митниця затримує товари на підставі переліку об’єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.

Сервіс OpenDataBot опублікував повний перелік торговельних марок, які можуть бути затримані митницею.

Зазначимо, що відповідно до статті 398 Митного кодексу, права інтелектуальної власності охороняються на підставі заяв правовласників, в цьому випадку – дистриб'юторів торговельних марок.

Читайте також: ДФС навмисно перешкоджає роботі "Нової пошти", – заява компанії

Відтак, офіційний постачальник має право подати до митних органів заяву про "сприяння захисту належних йому майнових прав". В такому випадку митниця може затримати товар на 20 днів.

Як передбачається, ця норма повинна захищати власника інтелектуального права від контрабанди та підробок, проте часто використовується для створення перепон конкурентам.

Так, до списку товарі, які можуть бути затримані митницею, входять деякі марки техніки та побутової електроніки, продуктів харчування, одягу та парфумерії.

Серед них: Levi's, Аdidas, Always, Amway, Apple, Ariston, Bacardi, Baileys, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Coca-Cola, Contex, Fanta, Gillette, Hyundai, iPhone, Lexus, Marlboro, Nemiroff, Nivea, Nokia, Panasonic, Philips, Red Bull, Roshen, Samsung та низка інших.

"Якщо нічого не зміниться, в українських магазинах піднімуться ціни, а покупки за кордоном стануть ризикованими. Бізнесу доведеться або йти в підпілля або скорочувати асортимент і зазнавати збитків. Буде рости чорний ринок, і, відповідно, корупція", – повідомили в OpenDataBot.

Теги: Україна Державна митна служба
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Неприпустиме історичне рейдерство Путіна: як діяти Україні
сьогодні, 17:07 Неприпустиме історичне рейдерство Путіна: як діяти Україні
Микола Давидюк 1688
Зрозуміло про Угоду про асоціацію з ЄС: що вона обіцяє Україні
сьогодні, 16:06 Зрозуміло про Угоду про асоціацію з ЄС: що вона обіцяє Україні
Яніна Ткачук 3451
Путин
сьогодні, 15:15 Путин "развел" Макрона, как котенка!
Блог Соцмережі 5506
Кошмарный дипломатический провал Трампа
сьогодні, 13:03 Кошмарный дипломатический провал Трампа
Іван Яковина 2352
Шиапаніс: Україна – унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати
сьогодні, 12:28 Шиапаніс: Україна – унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати
315
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
На Донбасі гинуть мирні люди, а всіх цікавить "Гіві", – радник Горбачова
 8 лютого , 12:23
Як українці святкували Обливаний понеділок: яскраві фото
17 квітня , 20:47
На V Lviv Media Forum презентували книгу репортажів "Вбити дракона. Українські революції"
26 травня , 12:49
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук