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Мито на експорт брухту працює, – глава "Укрметалургпрому"

11:28, сьогодні 70 Читать новость на русском
Мито на експорт брухту працює
Мито на експорт брухту працює / biz.censor.net.ua

Мито на експорт брухту чорних металів, яке було введено у вересні минулого року, дає позитивні результати.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомили у прес-службі "Укрметалургпрому", пише "БізнесЦензор".

Поставки брухту на українські заводи за січень-лютий 2017 року зросли на 30% порівняно з минулим роком, заявив Каленков.

Так, метпідприємства України в січні-лютому 2017 роки змогли закупити 448 тис. тонн порівняно з 343 тис. тонн роком раніше.

Проте, навіть збільшені поставки не покрили потребу металургів в металобрухті. Дефіцит сировини склав 156 тис. тонн, або 26% потреби, повідомляє Каленков.

За даними Каленкова, збільшене мито на вивезення брухту, яке було введене у вересні 2016 року, не стало загороджувальним, як того побоювалися експортери сировини. Залишаючись невеликим в абсолютних числах, за січень-лютий 2017 року експорт брухту виріс до 18 тис. тонн з 10 тис. тонн роком раніше.

Ще одним важливим фактором збільшення поставок брухту на заводи, на думку Каленкова, стала ціна, яку пропонують металурги за сировину. У січні-лютому вона в середньому на 25% або на тонні перевищувала рівень експортного паритету. Це означає, що власнику брухту було на чверть вигідніше продати сировину українському заводу, ніж трейдеру, який відвезе брухт до Туреччини.

Без відновлення машинобудування в Україні, без реалізації масштабних інфраструктурних проектів заготівля брухту в Україні продовжить спад. Тому заходи, які перешкоджають вивезенню з країни цієї дефіцитної сировини, вкрай затребувані металургами, вважає експерт.

Теги: металургія мито Експорт
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