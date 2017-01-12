Між бійцем АТО та екс-заступником прокурора Одещини сталася стрілянина, є поранені

В Одесі колишній заступник прокурора області Валерій Лавров почав стріляти у бійця АТО з пістолета через те, що не поділив з військовим дорогу.
Як повідомила користувач соцмереж Рада Мейер на своїй сторінці у Facebook, інцидент стався близько 12:15 на вулиці Приморській.
"Лавров не поділив дорогу з колишнім АТОшником (чоловік з інвалідністю, – 24) і вирішив звичним методом, а саме – силовим, вирішити питання. Лавров дістав пістолет і почав стріляти. Чоловік поранений в ногу. Захищаючи себе, АТОшник дістав пістолет і також прострелив ногу прокурору", – йдеться у дописі.
Мейер додала, що через деякий час приїхав невідомий на Porsche, почав погрожувати бійцю розправою та захищати Валерія Лаврова.
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