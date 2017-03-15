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Між блокувальниками та правоохоронцями знову сталися сутички на Донбасі

18:44, сьогодні 1836 Читать новость на русском
Сергій Акимович сповістив про нові сутички блокувальників з правоохоронцями
Сергій Акимович сповістив про нові сутички блокувальників з правоохоронцями / Еспресо

У середу, 15 березня, у Костянтинівці на Донеччині на блокпосту сталися сутички за участі представників блокади Донбасу та правоохоронців.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на керівника "Штабу блокади" Сергія Акимовича.

Він розповів, що до місця розташування блокувальників, які прямували до редуту 16 батальйону, прибули правоохоронці. Ймовірно, "це була поліція Донеччини". За словами Акимовича, прибулі відмовились надавати документи та представлятись.

Вони відкрили вогонь по наших хлопцях. На щастя, ніхто не постраждав і ніхто не був затриманий,
– сказав керівник "Штабу блокади".

За даними видання, відповідне повідомлення та відео, яке показує стрілянину у повітря, "Штаб блокади торгівлі з окупантами" виклав у Facebook, проте за декілька хвилин пост був видалений.

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За словами Акимовича, "пост був видалений через помилку в описі. Там не військові 16 батальйону, а редут 16 батальйону".

Згодом блокувальники повідомили про відновлення роботи редуту "16 добровольчого батальйону".

Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янська спалахнув конфлікт між правоохоронцями та командою нардепа Володимира Парасюка.

За даними МВС, внаслідок сутички травми отримали 7 поліцейських. В поліції оприлюднили своє відео подій. Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом сутички та звернулися до ГПУ.

Теги: Україна Блокада Війна на Донбасі Сутички
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