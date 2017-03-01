Між іменем людини та її зовнішністю існує зв'язок, – дослідження

Дослідження показали, що ім'я людини таємничим чином взаємопов'язане з її зовнішністю. Передбачається, що за це відповідальні культурні стереотипи, що оточують певні імена.

Про це повідомляє Journal of Personality and Social Psychology.

Науковці з Єврейського університету в Ізраїлі назвали відкриту ними закономірність "Ефектом Доріана Грея". Під час експерименту психологи спостерігали за декількома групами добровольців з Франції, а також Ізраїлю. В його рамках науковці показували піддослідним фотографію чоловіка або жінки, виводили під нею четверо імен і просили вгадати, як звуть людину на портреті.

Дослідників цікавило те, чи будуть відповіді французьких та ізраїльських добровольців виключно випадковими, чи ж їм вдасться "намацати" якусь закономірність, що зв'язує імена з особою і її розмірами.

На превеликий подив дослідників, і ізраїльтяни, і французи називали правильне ім'я в приблизно 40% випадків, причому ця пропорція зберігалася навіть тоді, коли науковці показували добровольцям портрети людей однієї раси, етнічної приналежності і порівнянного рівня доходів.

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Що ще цікавіше, "чуття на імена" працювало тільки тоді, коли учасники дослідів дивилися на фотографії своїх співвітчизників. Коли набори знімків поміняли місцями, результативність вгадувань впала до рівня навіть нижчого від випадковості.