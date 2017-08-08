Між Німеччиною і Україною назріває дипломатичний скандал через гурт Scooter

Один з німецьких політиків – заступник керівника Вільної демократичної партії – Вольфганг Кубікі погрожує оголосити персоною нон-ґрата українського посла.

Кубіку не сподобалися висловлювання Андрія Мельника про незаконний візит німецької групи Scooter до окупованого Криму. Про це німецький політик написав на своїй сторінці у Facebook.

Зауважимо, що гурт виступив на анексованому півострові, попри протест Києва. Тож, аби покарати виконавців, наш посол запропонував виключити Scooter з популярного у Німеччині телевізійного шоу "Німеччина шукає суперталант", у якому соліст гурту є членом жюрі.

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"Ініційований послом України масштабний "Скутер-гейт" у Німеччині набув ну вже зовсім несподіваний, майже кафкіанський поворот. Заступник керівника "Вільної демократичної партії Німеччини" (її рейтинг– близько 8 %) Вольфганг Кубікі почав погрожувати оголошенням персоною нон грата!! За що саме? За те, що посол поставив під питання можливість залишатися фронтмену "Скутера" Ейч Пі Бакстеру, як порушнику законів іншої держави, членом жюрі найпопулярнішого кастинг-шоу країни "Німеччина шукає супер-талант", – написала дружина українського посла.

До слова німецька група – не перші західні виконавці, які незаконно виступили у Криму. Свого часу там концертували сербський режисер і музикант Емір Кустуриця, американський актор і співак Стівен Сігал. Останній, до слова, має також сербське і російське громадянство. А півтора тижні тому у Ялті виступила ще й відома диско-група 80-х Boney M.