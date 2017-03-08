Між Німеччиною та Туреччиною назріває скандал через нацизм

Прирівнявши дії німецької влади до нацистських, Президент Туреччини "пересік червону лінію, яку не можна перетинати".

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель на зустрічі з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

У той же час він зазначив, що Німеччина і Туреччина повинні спільно працювати над поліпшенням відносин.

Альтернативи діалогу немає, тому що діалог – це єдиний шлях, по якому крок за кроком ми зможемо повернутися до нормальних дружніх стосунків,

– заявив Зігмар Габріель.

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Відносини між Берліном і Анкарою ускладнилися після того, як представникам влади Туреччини відмовили у виступах перед турецькими громадами кількох міст Німеччини. Президент Туреччини Реджеп Ердоган порівняв заходи, вжиті німецькою стороною з "діями нацистів у минулому".